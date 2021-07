Apex Legends: ecco il trailer di presentazione di Seer, la nuova leggenda

A poca distanza dall’EA Play Live, Apex Legends ha deciso che è giunto il momento di mostrarci qualcosa di Seer, la nuova leggenda in arrivo con la stagione Emergence. Come da tradizione, il primo video di questa nuova leggenda è un trailer animato da un illustratore d’eccezione: Robert Valley, famoso per aver lavorato a Tron: Uprising, Love, Death & Robots e Pear Cider and Cigarettes. La storia segue proprio la nascita di questo nuovo protagonista degli Apex Games, caratterizzata da una terribile maledizione.











Potremo scoprire ulteriori informazioni su Seer nel corso dell’EA Play Live, che prenderà il via il 22 luglio alle 19:00 ora locale. Respawn Entertainment parlerà inoltre anche di Emergence, la nuova stagione di Apex Legends che includerà fra le altre cose una nuova esperienza classificata per le Arene. Sarà inoltre rivelata la sua data di lancio.