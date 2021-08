MSI presenta la nuova ventola MEG Silent Gale P12

MSI ha presentato la nuova ventola MEG Silent Gale P12, un prodotto innovativo in grado di generare un ottimo flusso d’aria pur mantenendo bassi livelli di rumorosità.

Le pale della ventola MEG Silent Gale P12 sono realizzate in polimero a cristalli liquidi (LCP), un composto che riduce le vibrazioni mentre la ventola funziona alla massima velocità e ha un’elevata resistenza all’espansione termica. Anche le pale della ventola sono accuratamente realizzate per massimizzare le prestazioni del flusso d’aria, ottimizzate con un angolo di 32° in modo da trattenere il 58% del flusso d’aria.



Il flusso d’aria permette un’eccellente dissipazione del calore grazie al design specifico del telaio. Esso è progettato con un angolo e una curvatura tale in modo che il flusso sia diretto e incanalato, riducendo al minimo la turbolenza e il flusso d’aria stesso. La ventola è inoltre dotata di un cuscinetto idrodinamico HDB, in grado di ridurre il rumore d’attrito e aumentando l’aspettativa di vita della ventola. Le guarnizioni antivibranti poste ai quattro angoli della ventole servono a ridurre il tintinnio causato dalle vibrazioni. Infine anche il telaio esterno è realizzato in modo robusto per resistere a pressioni più elevate, fino ad un massimo di 61kg.

