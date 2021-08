Tales of Arise: disponibile la demo per PS4, PS5, Xbox One e Series X|S

Come annunciato pochi giorni fa, la demo di Tales of Arise è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e può essere scaricata dai rispettivi negozi (PlayStation Store e Microsoft Store). Bandai Namco ci avvisa che la demo è stata preparata appositamente, quindi alcune cose potrebbero differire rispetto al gioco completo; inoltre, non sarà possibile trasferire i salvataggi. Non dubitiamo, però, che questa versione di prova ci permetterà di assaggiare un bel boccone del colorato mondo di Tales of Arise, e di scoprire come si comporta il suo sistema di combattimento. Ricordiamo che il gioco completo arriverà a partire dal 10 settembre sia su PC che su console.

