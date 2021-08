Syberia: The World Before uscirà a dicembre, ecco un nuovo trailer

Microids ha pubblicato un nuovo trailer per Syberia: The World Before, che oltre a mostrarci altri spezzoni del gioco ci rivela anche la sua data di lancio: questo nuovo capitolo della famosissima serie di avventure grafiche arriverà il 10 dicembre su Steam e GOG.com.











Sviluppato da Koalabs, il gioco ci pone nei duplici panni di Kate Walker e di Dana Roze, in un’avventura che ci condurrà fra il passato del 1937 e il presente del 2004. La colonna sonora, che possiamo sentire in azione nel video qui sopra, è opera del noto compositore Inon Zur. Syberia: The World Before è già disponibile per il preorder al prezzo di 39,99€; chi procederà all’acquisto prima del lancio riceverà come bonus il Digital Artbook del gioco.