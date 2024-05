Diablo IV: ecco una panoramica su Bottino, la Stagione 4

Blizzard Entertainment ha da poco lanciato Bottino, la stagione 4 del suo ARPG di successo, ora disponibile su PC (Steam e Battle.net), Xbox Series X|S (presente anche nel catalogo di Game Pass) e PlayStation 5, oltre che sulle console di vecchia generazione. Qua la nostra recensione a cura di Alessandro Alosi.

Al centro di Bottino Rinnovato c’è un profondo cambiamento nel modo in cui i giocatori interagiscono con gli oggetti. Il sistema di creazione degli oggetti, un tempo molto contorto, è stato rielaborato, eliminando i suoi intricati strati per rivelare un approccio snello e intuitivo. Gli affissi di base sono cambiati e sono diventati più semplici e d’impatto, consentendo ai giocatori di discernere rapidamente l’essenza di ogni oggetto che incontrano. Piepiora rivela: “Non si tratta più di andare a caccia del drop perfetto. Vogliamo dare ai giocatori un maggiore controllo sul modo in cui costruiscono i loro personaggi. Dai nuovi giocatori ai nostri fan più accaniti, tutti vedranno i benefici di questi miglioramenti che cambieranno il gioco”.