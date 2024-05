Svelato Warhammer 40,000: Mechanicus II per PC e console

Bulwark Studios e Kasedo Games hanno presentato Warhammer 40,000: Mechanicus II, un nuovo tattico a turni in arrivo prossimamente su PC e console.

Questo sequel del videogioco uscito sul finire del 2018 (qui la nostra recensione) vede ancora una volta i tecnopreti dell’Imperium far fronte alla minaccia dei Necron, ma adesso le campagne sono due: una per ogni fazione. In Mechanicus II, Vargard Nefershah mobilita le legioni della sua dinastia per annientare gli intrusi dell’Adeptus Mechanicus che si sono stabiliti sul suo mondo. Dall’altra parte della galassia, Magos Dominus Faustinius viene convocato per mettere a frutto la sua esperienza, conquistata con fatica, e garantire il fallimento dei Necron. Il conflitto assume però un’importanza imprevista, attirando anche altri individui esterni, ancora più letali.

Il gioco potrà contare sul ritorno sia di Guillaume David, già compositore della colonna sonora dell’opera precedente, che di Ben Counter, acclamato autore di romanzi della Black Library ancora una volta autore della sceneggiatura di questo sequel. Nessuna data di uscita, purtroppo, né una finestra di lancio generica. Warhammer 40,000: Mechanicus II arriverà prossimamente su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X|S.