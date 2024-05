The Rogue of Prince of Persia è disponibile da oggi in Accesso Anticipato

Posticipato dopo la pubblicazione improvvisa dell’Early Access di Hades II, The Rogue of Prince of Persia, sviluppato da Evil Empire in collaborazione con Ubisoft, verrà pubblicato quest’oggi in Accesso Anticipato su PC (Steam), con una finestra di lancio, stando alle dichiarazioni del team, prevista per il 2025. Ad averne scritto nella giornata odierna, inoltre, è il nostro Alteridan.

“Abbiamo scelto di collaborare con la community dei giocatori per creare la miglior versione possibile del gioco. Crediamo di aver già elaborato l’essenza di quello che è un grande gioco e sappiamo già come vorremo espanderla, ma sappiamo anche che il coinvolgimento diretto dei giocatori ha un valore inestimabile. L’accesso anticipato ci darà modo di arrivare alla versione 1.0 offrendo la migliore esperienza di gioco possibile”, ha dichiarato il team.