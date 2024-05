33 Immortals: al via la beta gratis

33 Immortals, sviluppato e pubblicato da Thunder Lotus, è da oggi disponibile con una beta scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale del team. In tal senso, è possibile partecipare alla sessione di gioco da ora fino al 4 giugno 2024, mettendo mano a una struttura ludica tipica dei roguelike più conosciuti, collaborando con altri giocatori. La prova sarà esclusivamente su PC e Xbox.

33 Immortals è un action-roguelike cooperativo per 33 giocatori, ciascuno dei quali interpreta un’anima dannata che si ribella al giudizio divino. I giocatori entreranno subito in azione, collaborando per sopravvivere a orde di mostri, sconfiggendo boss colossali e affrontando la collera divina alla conquista della vita eterna.