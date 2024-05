DRAGON BALL XENOVERSE 2 è ora disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

DRAGON BALL XENOVERSE 2, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, è disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, insieme a un nuovo DLC, FUTURE SAGA Chapter 1. I i giocatori potranno riscoprire o vivere per la prima volta l’esperienza definitiva di DRAGON BALL, piena di epica azione e battaglie avvincenti, oltre a moltissime opzioni di personalizzazione. DRAGON BALL XENOVERSE 2 consente ai giocatori di creare il proprio personaggio per intraprendere una missione nei panni di un Pattugliatore temporale con l’obiettivo di impedire ogni cambiamento nella storia.

La Standard Edition include il gioco base, la Deluxe Edition offre anche il Super Pass e i quattro Super Pack che sono stati rilasciati, mentre la Special Edition, oltre ai contenuti della Deluxe Edition, consente di accedere all’HERO OF JUSTICE Pack Set (Pack 1 e 2). Chi possiede le versioni PlayStation 4 e Xbox One potrà avere l’upgrade gratuito per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S.