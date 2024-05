Overwatch 2 dirà addio alla modalità Hero Mastery Gauntlet

Blizzard Entertainment ha fatto sapere che rimuoverà la modalità Hero Mastery Gauntlet da Overwatch 2 a partire dalla Stagione 11, in partenza il prossimo 18 giugno.

“Mentre ci prepariamo per la Stagione 11, ci siamo presi il tempo di valutare una serie di modalità di gioco in base a quanto vengono giocate,” si legge in un post sul forum ufficiale. “Hero Mastery Gauntlet avrebbe dovuto portare l’emozione della caccia al punteggio migliore delle missioni Hero Mastery in un formato multiplayer. Purtroppo non è entrato in risonanza con i giocatori nel modo in cui speravamo. Per questo motivo, abbiamo deciso di sospendere Hero Mastery Gauntlet come modalità permanente e non sarà più disponibile a partire dalla Stagione 11.”

I giocatori hanno dunque poche settimane per giocare a questa modalità cooperativa per tre giocatori prima che scompaia per sempre. Precisiamo, infine, che la modalità Hero Mastery per giocatore singolo continuerà a essere disponibile.