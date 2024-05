WARHAMMER 40,000: Speed Freeks è in Open Beta su PC

Warhammer 40,000: Speed Freeks, il multiplayer free-to-play combat racer, è entrato in Open Beta lo scorso 23 maggio, al ritorno del Warhammer SKULLS Showcase. Questa versione del gioco offre ai giocatori una nuova modalità unica per approfondire al meglio le dinamiche del titolo. L’Open Beta, in tal senso, è disponibile su PC (Steam) dal 23 maggio alle 19:00 fino al 30 maggio.

Come descrive il team, questi “Speed Freeks” sono assuefatti ai combattimenti ad alta velocità più sfrenati che mai. Decisi ad abbattere i loro rivali e a distruggere tutto ciò che incontrano, questi Ork sfrecciano in battaglia cercando di dimostrare di essere “gli Ork più veloci di tutta la galassia”. Kill Konvoy è la modalità di gara in cui due squadre 8v8 hanno ciascuna uno Stompa gigante che devono aiutare a raggiungere il traguardo per primi. I giocatori potranno usare combinazioni di veicoli e tattiche per distruggere gli avversari e guadagnare morale, raccogliendo allo stesso tempo potenti bombe da consegnare e far esplodere sul veicolo nemico.