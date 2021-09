SnowRunner: Saber Interactive mostra le novità del Year Pass 2

Dopo un primo anno ricco di avventure per chi adora scorrazzare fra fango e neve, poteva SnowRunner forse astenersi dal proporre un secondo anno di contenuti? Saber Interactive, evidentemente, ha deciso di no e dunque ecco a voi un nuovo trailer che mette in mostra quali bestioni potremo guidare con lo Year Pass 2.











Per chi di voi si sta chiedendo quanto ci sarà da aspettare per l’arrivo delle prime novità, la risposta è davvero poco. Il DLC Stagione 5: Build & Dispatch arriverà infatti il 9 settembre, con due nuove mappe ambientate nel Rostov Oblast, una regione di tipo collinare dove alcune fabbriche aspettano solo il nostro intervento per essere rimesse in funzione. Riattivarle ci permetterà di sbloccare due potenti veicoli a otto ruote, la Tatra Force e la Tatra Phoenix. La Stagione 5 arriverà inoltre con skin e adesivi gratuiti accessibili a tutti i giocatori di SnowRunner.