Syberia I e II disponibili gratis su Steam

A un paio di mesi di distanza da un’iniziativa simile che aveva avuto luogo su GOG, il publisher Microids ha deciso di regalare gratuitamente Syberia I e II. L’idea è di preparare adeguatamente i giocatori a The World Before, quarto capitolo dell’avventura ambientata nell’universo creato da Benoit Sokal in arrivo il 10 dicembre. E se per caso sapete già a memoria ogni singolo enigma di Syberia I e II, sappiate che Microids ha in serbo anche altro di interessante per voi. Oltre al giveaway, il publisher ha infatti dato il via a una serie di saldi sul suo ampio catalogo di giochi, che include anche un buon numero di avventure di qualità. Di sicuro c’è abbastanza materiale per tenervi impegnati fino a dicembre (e oltre).

