Marvel's Guardians of the Galaxy: pubblicato il trailer di lancio

Potrà sembrare un po' strano che Marvel's Guardians of the Galaxy si trovi ad avere un trailer di lancio a due settimane dalla sua uscita, ma noi non stiamo tanto a discutere. Anche perché, dobbiamo essere onesti, quest'ultimo video segue nella scia di tutti gli altri nel mostrare quando spettacolare sembra essere l'ultima fatica di Eidos Montreal, con un'ampia carrellata di ambienti e personaggi. E alla fine compare anche qualcuno che i fan del lato cosmico della Marvel probabilmente riconosceranno subito…











Ricordiamo che Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà un’esperienza completamente singleplayer; a differenza di Marvel’s Avengers, anch’esso pubblicato da Square Enix, non conterrà elementi multiplayer. Ispirato alle atmosfere anni ’80, il gioco promette di avere anche una colonna sonora degna del periodo.