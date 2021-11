2K acquisice lo studio elite3d, si unirà al team di Michael Condrey

Il publisher 2K ha da poco annunciato di aver completato l’acquisizione di elite3d, studio che si occupa di Artwork 2D e 3D per l’industria videoludica e che in passato ha lavorato su Diablo II, Star Wars, Call of Duty, Crash 4, Hitman e tanto altro ancora. Lo studio spagnolo si integrerà in 2K in due modi diversi: formando una secondo ufficio per 31st Union, lo studio fondato nel 2019 dal veterano delle serie Call of Duty e Dead Space Michael Condrey, e che attualmente si sta occupando di sviluppare un titolo tripla A; e formando una nuova divisione per 2K Publishing, concentrata sui servizi globali. Questo secondo team di veterani dello studio andrà a unirsi al personale di 2K che si occupa di animazione, design, motion capture, effetti visivi, project management, arruolamento di nuovi talenti ed altro ancora.

“elite3d ha già avuto un impatto significativo sull’industria aiutando molti sviluppatori e publisher a dare vita ai loro giochi, grazie a passione e creatività senza pari,” ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K. “Anche lo stile lavorativo del team e la sua cultura interna si integrano perfettamente con la nostra visione e i nostri valori. Non vediamo l’ora di vedere i nostri nuovi colleghi contribuire ai progressi fatti finora da 31st Union e giocare un ruolo di primo piano nella crescita e nello sviluppo dei Servizi Globali per i nostri giochi attuali e futuri.”