Dead Cells: l'aggiornamento Everyone is Here è ora disponibile

Come preannunciato qualche giorno fa, Motion Twin ha pubblicato l’aggiornamento Everyone is Here di Dead Cells che introduce alcuni crossover con diversi franchise indie.











L’update porta con sé armi provenienti da sei videogiochi indipendenti: abbiamo l’Aculeo di Hollow Knight, la pistola e la spada di Hyper Light Drifter, la fiaschetta di Blasphemous, il Pollo Power di Guacamelee, la mazza d’osso di Skul: The Hero Slayer, e per finire il machete/pistola di Curse of the Dead Gods. Sono inoltre presenti anche alcuni costumi speciali ispirati proprio a questi sei titoli.

Da notare che Dead Cells: Everyone is Here è per ora disponibile solo su PC, ma gli sviluppatori promettono che verrà pubblicato presto anche su console e Mac.