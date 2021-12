Uncharted: Legacy of Thieves Collection uscirà a gennaio su PS5

PlayStation ha da poco annunciato la data di uscita di Uncharted: Legacy of Thieves Collection, prevista per il 28 gennaio 2022. Ricordiamo che il titolo in questione è una versione rimasterizzata per la next-gen di Uncharted 4 che comprende anche il suo DLC The Lost Legacy, e che arriverà anche su PC. In quest’ultimo caso, la data di lancio è ancora un generico 2022 su Steam ed Epic Games Store. Un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale annuncia inoltre l’apertura dei preorder.











Naughty Dog ha inoltre anticipato quali saranno i cambiamenti apportati da Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Saranno disponibili tre modalità di visualizzazione: 4K e 30 fps, 4K e 60 fps e 1080p e 120 fps; quest’ultima impostazione richiederà ovviamente uno schermo a 120 Hz. I caricamenti saranno inoltre resi più rapidi, e sarà implementato il supporto all’audio 3D e al feedback aptico.

Infine, il prezzo: questo bundle sarà disponibile a un prezzo di lancio di 49,99€. Chi già possiede Uncharted 4, The Lost Legacy o il Digital Bunde che include gioco base e DLC, potrà effettuare l’upgrade alla versione PS5 al prezzo di 10€.