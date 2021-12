Spiritfarer vende più di un milione di copie e lancia la Farewell Edition

Thunder Lotus può essere ben contenta del suo Spiritfarer. Il gioco che ci vede impegnati ad accompagnare varie anime verso miglior vita ha infatti venduto più di un milione di copie, superando di gran lunga le aspettative degli stessi sviluppatori. Nel corso degli ultimi mesi, questi non hanno mancato di aggiornare il loro titolo con contenuto aggiuntivo, come il Jackie & Daria Update da poco rilasciato. Proprio quest’ultimo segna la fine dei lavori sulla poetica avventura, che celebrerà quest’occasione con Spiritfarer: Farewell Edition, edizione del gioco comprensiva di tutti gli aggiornamenti rilasciati finora. Il passaggio alla Farewell Edition sarà naturalmente gratuito per tutti coloro che già possiedono il gioco.