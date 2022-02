Steam permetterà sconti più frequenti in futuro

In un aggiornamento per gli sviluppatori, Steam ha reso noti alcuni cambiamenti alla politica dei suoi sconti che saranno di sicuro interesse anche per i giocatori. Attualmente, tutti i giochi che si trovano sul negozio digitale di Valve devono attendere un periodo di sei settimane fra un saldo e l’altro, ma a partire dal 28 marzo questo periodo sarà ridotto a 28 giorni. Vale la pena tenere presente che questa regola si applica alla quasi totalità dei saldi, con la sola eccezione dei quattro saldi stagionali organizzati da Steam: i saldi estivi, quelli autunnali, quelli invernali e quelli per il capodanno lunare; questi ultimi, tra l’altro, si chiuderanno nella giornata di domani.

Ci sono anche altri dettagli interessanti: per esempio, gli sviluppatori non potranno scontare il loro prodotto per 28 giorni dopo averne aumentato il prezzo, né modificare quest’ultimo mentre una promozione è attiva o pianificata. L’idea è di impedire una pratica scorretta utilizzata da alcuni creatori di videogiochi, che appunto incrementavano il costo dei loro giochi subito prima di dare il via a un periodo di saldi.