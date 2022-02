Gardens è un nuovo studio fondato da creatori di Journey, Skyrim

Si è da poco svelato al mondo Gardens, un nuovo studio fondato da Chris Bell (Journey, What Remains of Edith Finch, Sky: Children of the Light, Way), Lexie Dostal (Dustforce) e Stephen Bell (Blaseball, What Remains of Edith Finch). Oltre a questi tre nomi, la nuova realtà raccoglie anche sviluppatori con alle loro spalle titoli come Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank, Skyrim, Fallout e il soulslike Ashen. L’obiettivo di Gardens, che darà la priorità al lavoro da remoto, è quello di “creare giochi online vibranti, che stimolino momenti di interazione multiplayer significativi, e aiutino a creare relazioni fra i giocatori di tutto il mondo.”

L’annuncio richiama direttamente l’implementazione del multiplayer di Journey, traendo tesoro anche dalle esperienze fatte con Sky: Children of Light, Ashen, Blaseball e Way. La direzione artistica sarà affidata a Leighton Milne e a Ryan Benno. Il piccolo studio è già riuscito a raccogliere 4,5 milioni di dollari di finanziamenti per il suo primo gioco, del quale attenderemo impazienti di scoprirne di più.