GRID Legends: un trailer dedicato al multiplayer e non solo

In preparazione del lancio di GRID Legends (qui la nostra più recente anteprima) previsto alla fine del mese, Electronic Arts e Codemasters hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al multiplayer e alle altre feature principali del gioco di corse automobilistiche.









Oltre alla nuova modalità storia, Driven to Glory, viene introdotto il multiplayer multipiattaforma hop-in, grazie al quale i giocatori potranno entrare molto più facilmente nelle loro vetture virtuali e competere ruota a ruota con altri utenti in carne e ossa. Ci sarà spazio anche per il ritorno della modalità Drift.

“Stiamo intensificando l’azione di gara e dando ai giocatori uno sguardo più ravvicinato a un gameplay più veloce, sul filo del rasoio, compresa la funzione preferita dai fan, Drift“, ha affermato Christopher Smith, Direttore Creativo di Codemasters per GRID. “La risposta al gioco, da quando lo abbiamo annunciato la scorsa estate, è stata fenomenale, e non vediamo l’ora che i giocatori si uniscano a noi sulla linea di partenza tra poche settimane“.

GRID Legends sarà disponibile su PC (via Origin e Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S dal 25 febbraio.