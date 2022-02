Company of Heroes 3: un video dedicato alle missioni della campagna

Relic Entertainment ha confezionato un nuovo video diario di sviluppo di Company of Heroes 3, questa volta con un focus particolare sulle missioni della campagna single player.









Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, la nuova mappa della campagna dinamica offrirà uno stile di gioco sandbox, permettendo ai giocatori di avere una visione complessiva della situazione di guerra e di prendere decisioni con un livello di strategia maggiore. A tal proposito, il mission designer David Milne spiega come Relic abbia progettato le missioni in modo da garantire sempre un certo livello di sfida, ma come ognuna di essa possa essere completata a prescindere dalla fazione e dalle unità scelte. Il team di sviluppo assicura che i giocatori vivranno epiche battaglie storiche ambientate in luoghi celebri, scoprendo anche tante piccole storie mai raccontate della Seconda Guerra Mondiale.

Per quanto riguarda l’uscita di Company of Heroes 3, questa resta fissata a un generico 2022 su PC. Nel frattempo vi ricordiamo che il nostro Marco Bortoluzzi ha avuto modo di mettere mano a una versione in divenire dello strategico targato Relic Entertainment e SEGA: qui trovate la sua anteprima.