Shannon Loftis lascia Microsoft dopo 29 anni

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale della serie Age of Empires, Shannon Loftis ha annunciato la sua decisione di salutare Microsoft per godersi la meritata pensione. Veterana di 29 anni presso la compagnia, fra i giochi ai quali la Loftis ha offerto il suo contributo come manager figurano Fable, Banjo-Kazooje, Sunset Overdrive e altri ancora. Di recente, il suo incarico la aveva vista a capo di World’s Edge, lo studio che assieme a Relic Entertainment ha creato il recente Age of Empires IV.

“Le parole non possono esprimere cosa abbia voluto dire per me poter partecipare al viaggio di Age of Empires nel corso degli ultimi cinque anni. Poter fare parte di questa comunità è stato l’onore più grande della mia carriera — poterla ascoltare, giocarci, e celebrare con essa”, ha dichiarato Shannon Loftis. “Mi sono sempre detta che avrei lasciato Microsoft al punto più alto possibile, e non ce n’è stato uno più alto di questo.” Il suo ruolo a capo di World’s Edge passerà nelle mani di Michael Mann.