GTA Trilogy: circa dieci milioni le copie vendute

Non troppo tempo fa, il CEO di Take-Two aveva dichiarato come GTA Trilogy, a dispetto dei suoi numerosi problemi, fosse andata davvero bene. Il publisher non ha finora condiviso dati esatti sul numero di copie vendute dalla remaster, ma la presentazione dei risultati finanziari per il 2021 ci permette se non altro di dedurre una cifra approssimativa. Il documento, infatti, riporta come le vendite totali di Grand Theft Auto V siano arrivate a 160 milioni di copie, un incremento di dieci milioni rispetto all’ultimo traguardo. Lo stesso documento riporta anche le vendite totali della serie, che nel frattempo sono passate da 350 a 370 milioni di copie.

Dunque, anche se indubbiamente i titoli più vecchi avranno avuto il loro peso in questa equazione, è plausibile che la proporzione più significativa di questa differenza sia dovuta proprio a GTA Trilogy, che quindi avrebbe piazzato circa dieci milioni di copie. Un risultato tutt’altro che secondario, e che sembra fornire credito alle parole di Strauss Zelnick.