Shadow Warrior 3: ecco i requisiti hardware per PC

Flying Wild Hog ha di recente pubblicato su Steam i requisiti hardware per Shadow Warrior 3. A dispetto della quantità di effetti a schermo mostrata negli scorsi trailer, pare proprio che il nuovo capitolo delle avventure di Lo Wang sarà clemente anche con l’hardware con qualche anno sulle spalle; e la cosa in realtà non sorprende se si pensa che il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One. Ecco qui, in ogni caso, i requisiti completi di Shadow Warrior 3:

Requisiti minimi (30 fps, 1080p, impostazioni grafiche su “Low”)

Sistema Operativo: Windows 7

Radeon R7 260X (2 GB VRAM) o equivalente, GeForce GTX 760 (2 GB VRAM) o equivalente. Spazio su Disco: 31 GB

Requisiti consigliati (60 fps, 1080p, impostazione grafiche su “High”)

Sistema Operativo: Windows 10

Radeon RX 5700 (8 GB VRAM) o equivalente, GeForce GTX 1080 (8 GB VRAM) o equivalente. Spazio su Disco: 31 GB