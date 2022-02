Intellivision si trova in guai finanziari, l'Amico potrebbe non uscire

Brutte notizie per chi guardava con interesse all’Intellivision Amico, la console orientata al retrogaming che già aveva subito più di un rinvio. Come di recente segnalato in un dettagliato articolo di Ars Technica, documenti sottoposti da Intellivision all’attenzione della Securities and Exchange Commission americana rivelano come la compagnia non abbia mai avuto i conti in verde dal 2018 ad oggi, ed abbia accumulato un totale di otto milioni di dollari di debiti. Chiaramente, la situazione mette in forse l’uscita stessa della sua console, come brutalmente ammesso dagli stessi documenti: “è possibile che non ci sia mai un Intellivision Amico completamente funzionante.”

Per cercare di raccogliere i 5 milioni di dollari che le sarebbero necessari per poter restare in attività abbastanza a lungo da assicurare il lancio della console, la compagnia ha dato il via a un nuovo ciclo di fundraising. Anche se la cosa dovesse andare in porto, comunque, il nuovo CEO Phil Adam – che proprio pochi giorni fa ha sostituito il fondatore Tommy Tallarico in questo ruolo – ha anticipato che sia la console che i suoi giochi potrebbero ricevere un aumento del prezzo originariamente previsto.