Minecraft Dungeons conta ben 15 milioni di giocatori

Pare proprio che Minecraft Dungeons goda di un successo niente male. I canali social del gioco hanno infatti rivelato che lo spin-off del sandbox di Mojang ha raggiunto la notevole cifra di 15 milioni di giocatori. Naturalmente, considerata la presenza del titolo su Xbox Game Pass fin dal suo lancio nel maggio 2020, il numero di vendite effettive sarà sicuramente più basso, ma questo non sminuisce sicuramente la popolarità raggiunta dall’hack ‘n slash, che qualche mese fa è arrivato anche su Steam.

Per festeggiare questo traguardo, Double Eleven ha dato il via all’evento speciale Festival of Frost, che oltre a un frigidio aggiornamento per l’aspetto della Torre includerà anche sfide e ricompense speciali. L’evento rimarrà attivo su Minecraft Dungeons fino al 22 febbraio.