Hideki Kamiya chiede a Phil Spencer di tornare a lavorare su Scalebound

In una recente intervista concessa ai taccuini di IGN Japan, Atsushi Inaba e Hideki Kamiya sono tornati a parlare di Scalebound, l’action cooperativo sviluppato da Platinum Games in collaborazione con Microsoft e cancellato nel 2017 in seguito a un travagliato percorso di sviluppo. Così come avevano già fatto in passato, i due si sono detti più che interessati all’idea di tornare a lavorare sul titolo, e Hideki Kamiya si è addirittura rivolto direttamente al boss di Microsoft Gaming Phil Spencer, dicendo “facciamolo insieme, Phil!”

Atsushi Inaba, di recente nominato CEO dello studio, ha chiarito come la proposta non sia solo una boutade, ma vada intesa seriamente. “Nelle interviste si sente spesso dire ‘Sì, se avessimo l’opportunità ci piacerebbe tornare a lavorarci’, ma non stiamo dicendo questo. Sia Kamiya che io siamo seri – vorremmo davvero tornare a lavorare su Scalebound. E vorrei discuterne con Microsoft tramite canali ufficiali.”

Di sicuro, negli ultimi tempi la divisione gaming di Microsoft si sta dando da fare per espandere la sua portata, e siamo certi che iniziare ad avere una presenza più importante anche sul mercato giapponese non le dispiacerebbe. Chissà se sarà proprio questa l’occasione giusta per muovere un passo significativo in questo senso.