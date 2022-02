Resident Evil 4 Remake: nuovi rumor suggeriscono un'atmosfera più cupa

Arrivano nuove indiscrezioni su Resident Evil 4 Remake, questa volta direttamente dalle colonne di Fanbyte. La pubblicazione, che cita fonti interne, ha parecchio di interessante da dire su questo titolo non ancora annunciato ufficialmente. Per prima cosa, inizialmente Capcom avrebbe progettato di coinvolgere Shinji Mikami, director del titolo originale. Mikami però avrebbe preferito dare priorità al suo studio Tango Gameworks e ai lavori su GhostWire: Tokyo, in uscita a breve.

Sembra inoltre che Resident Evil 4 Remake cambierà un po’ le cose rispetto al titolo originale. Buona parte del gioco, per esempio, sarà ambientata in notturna, così da offrire un’atmosfera più cupa e che sia più vicina alle prime demo dell’originale. Secondo queste fonti, ci sarà anche qualche cambiamento alla storia, garantendo una maggiore esposizione ai personaggi secondari; non dubitiamo che la cosa finirà per fare piacere anche a Shinji Mikami. Ada Wong in particolare riceverà una significativa espansione del contenuto a lei dedicato, ma non è chiaro se questo sarà parte del gioco base o piuttosto un DLC in arrivo successivamente.

Ancora una volta, è importante sottolineare come quanto sopra riportato vada considerato come rumor, e che Capcom deve ancora annunciare ufficialmente Resident Evil 4 Remake. Sempre le fonti citate da Fanbyte affermano che il titolo sarà rivelato nei primi mesi del 2022, quindi se così dovesse essere basterà un po’ di pazienza per scoprire la veridicità di queste informazioni.