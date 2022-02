WoW: Shadowlands, l'aggiornamento Fine dell'Eternità ha una data

Annunciato a novembre, l’aggiornamento Fine dell’Eternità di World of Warcraft: Shadowlands ha finalmente una data di lancio. La data d’uscita dei nuovi contenuti, che vi ricordiamo includeranno una nuova zona, una nuova incursione, nuovi oggetti e altro ancora, è prevista per il 23 febbraio. In questa nuova espansione della storia, il Carceriere intende usare i segreti di Zereth Mortis, luogo ultraterreno che sfida tutti i concetti della realtà e della fisica, per riplasmare la realtà e piegarla al suo oscuro volere. Tramite l’aiuto degli Illuminati, i nostri eroi affronteranno tutti gli alleati più stretti del Carceriere, fino ad arrivare a sfidare direttamente il crudele regnante della Fauce.

Blizzard ha inoltre chiarito che l’arrivo dell’aggiornamento Fine dell’Eternità segnerà la conclusione della Stagione 2 di World of Warcraft: Shadowlands, prevista per il 22 febbraio alle ore 22:00. La Stagione 3 prenderà il via il primo marzo, dopo un breve periodo di pausa.