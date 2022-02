Shinji Mikami spera che Resident Evil 4 Remake migliori la sua storia

L’esistenza di Resident Evil 4 Remake non è ancora stata confermata da Capcom, ma la cosa decisamente non ci sorprenderebbe. Oltre a vari rumor in merito circolati sull’internet, in questa direzione punta il successo ottenuto dai remake del secondo e del terzo capitolo; e non possiamo dimenticarci anche la recente versione VR delle avventure di Leon. Proprio dell’eventualità di questa riedizione del gioco da lui scritto si è di recente trovato a parlare Shinji Mikami, nel corso di una chiacchierata con VG247.

La sua speranza, a proposito di Resident Evil 4 Remake, è quantomeno curiosa. “Sarebbe fantastico se Capcom facesse un buon lavoro, e se migliorasse la storia“, perché “ho avuto solo tre settimane per scriverla”. Naturalmente, Shinji Mikami ha anche un nuovo gioco in uscita a breve, e cioè GhostWire: Tokyo, che di recente si è mostrato in un lungo showcase. Quest’ultimo è stato originariamente annunciato nel 2019, quindi ci sembra plausibile che stavolta il creatore di The Evil Within non abbia avuto tempistiche altrettanto stringenti.