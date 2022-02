Horizon Zero Dawn: le vendite superano 20 milioni di copie

A margine del nuovo trailer di Forbidden West, Guerrilla Games non si è dimenticata di rivolgere uno sguardo anche verso Horizon Zero Dawn. Il motivo è presto detto: il primo capitolo delle avventure di Aloy ha infatti venduto più di 20 milioni di copie. Vale la pena tenere presente che questo conteggio include i dati fino al 28 novembre 2021, cioè prima del periodo di saldi natalizi, quindi sicuramente il numero effettivo sarà leggermente più alto.

In totale, fra PS4 e PC, dove il titolo è arrivato nel corso dell’estate 2020, la comunità di giocatori di Horizon Zero Dawn ha totalizzato più di un miliardo di ore di gioco. D’altronde quel platino non si raggiunge mica da solo!