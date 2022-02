Elden Ring non avrà una modalità boss rush

Quando si parla dei giochi di From Software, uno dei momenti più alti dell’esperienza è sempre il fatidico scontro con il boss dell’area. L’impressione è che anche Elden Ring seguirà in questo filone, ma chi spera di avere un’opportunità di poter rivivere questi scontri in una modalità separata rimarrà deluso. A differenza di quanto fatto in Sekiro: Shadows Die Twice, dove una modalità boss rush era stata implementata con l’aggiornamento Game of the Year, la possibilità che lo stesso accada anche nel nuovo open world dello studio giapponese sembra decisamente remota.

L’argomento è infatti emerso in seguito a una domanda rivolta da Ungeek a Yasuhiro Kitao, producer del gioco; la risposta ha lasciato poco spazio per interpretazioni. “Non ci sarà una modalità boss rush o che permetta di sfidare nuovamente i boss in Elden Ring, e non abbiamo in mente di aggiungerla“, ha dichiarato Kitao.