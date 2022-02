Babylon's Fall avrà una demo, in uscita a fine febbraio

PlatinumGames e Square Enix hanno fatto sapere che una demo di Babylon’s Fall verrà pubblicata tra qualche giorno sulle console PlayStation, esattamente una settimana prima rispetto all’uscita del gioco.

La versione dimostrativa sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 25 febbraio e permetterà di iniziare ad avventurarsi nel mondo di questo action live service giocabile in cooperativa assieme ad altri tre amici. Come succede spesso in questi casi, i progressi accumulati nella demo di Babylon’s Fall verranno mantenuti in caso si decida di acquistare il gioco completo. Gli sviluppatori hanno poi fatto sapere che il dimostrativo verrà pubblicato anche su Steam, tuttavia per la versione PC bisognerà attendere la fine di marzo, dunque dopo il lancio del gioco previsto per il 3 marzo.

Non è finita qui perché PlatinumGames ha anche annunciato che la prima stagione di contenuti sarà disponibile dal 25 febbraio al 31 maggio e porterà con sé l’ormai immancabile Pass Stagionale, diviso in versione gratuita e premium. La versione premium del pass relativo alla prima stagione verrà concessa a tutti gli acquirenti di Babylon’s Fall senza alcun costo aggiuntivo.

Arrivati a questo punto vi state chiedendo cosa sia Babylon’s Fall? Ebbene, l’anteprima del nostro Marco Bortoluzzi sarà certamente rispondere alla vostra domanda.

