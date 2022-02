River City Girls Zero: ecco il trailer di lancio su Nintendo Switch

Pronti a tornare a rivisitare le origini della storia di Kunio e Riki? In tal caso sappiate che River City Girls Zero è ora disponibile su Nintendo eShop. Ricordiamo che il titolo in questione è una riedizione dell’originale, pubblicato in Giappone nel 1994 con il nome di Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka. Curato da WayForward, questo adattamento per la console ibrida di Nintendo include anche una nuova intro animata di eccellente qualità, della quale possiamo vedere qualche passaggio nel trailer di lancio.









River City Girls Zero rappresenta il debutto di questo capitolo della serie in Occidente, e mantiene intatti grafica e gameplay dell’originale, condendoli con nuove tracce musicali composte da Megan McDuffee e DEMONDICE. Anche se al momento è disponibile solo su Nintendo Switch, ricordiamo che l’uscita di questa remaster è prevista anche per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. E, ovviamente, WayForward ha in cantiere pure River City Girls 2.