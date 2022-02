System Shock: il remake è a buon punto, secondo Nightdive Studios

In un recente aggiornamento pubblicato sulla pagina Kickstarter, gli sviluppatori di Nightdive Studios hanno offerto un aggiornamento sullo stato del remake di System Shock. “Siamo arrivati a un punto in cui il remake può essere giocato dall’inizio alla fine”, si può leggere nelle FAQ. “Ciò su cui ci stiamo concentrando ora è la pulizia dei livelli, l’incorporazione di immagini e animazioni, e la creazione di molti asset secondari che prima non erano così importanti.” Ma di preciso quando uscirà questo remake di System Shock? Memore della delusione causata dai rinvii dell’anno scorso, Nightdive ha preferito non sbilanciarsi, assicurando in ogni caso che il progetto non è a rischio e che lo studio vule assicurarsi di fornire un prodotto degno dell’originale.

Lo studio ha confermato ancora una volta l’uscita del remake di System Shock anche su PS4, PS5, Xbox e Xbox Series X|S, oltre che ovviamente su PC. Per chi ha contribuito al Kickstarter con almeno 50$, è inoltre prevista una closed beta, a proposito della quale ulteriori informazioni saranno condivise prossimamente. Infine, Nightdive ha fornito qualche aggiornamento anche su System Shock 2: Enhanced Edition, assicurando che la finestra di lancio di quest’ultimo titolo sarà pressapoco la stessa del remake. Chi non vede l’ora di visitare Citadel Station in VR, invece, dovrà aspettare: l’implementazione di questa funzionalità ha infatti un grado di priorità inferiore rispetto al completamento dei lavori.