Elden Ring: rivelati i requisiti hardware della versione PC

Apparsi anzitempo e rapidamente rimossi da From Software, i requisiti hardware per PC di Elden Ring si fanno ora vedere in veste ufficiale. Data la natura crossgenerazionale del gioco, che ricordiamo uscirà anche su PS4 e Xbox One, forse alcuni nostri lettori avranno data per scontata la compatibilità con i loro computer, ma vale la pena prestare attenzione a quanto condiviso dallo studio. In particolare, sembra che il gioco richiederà come minimo 12 GB di RAM. Di seguito, potete trovare i requisiti completi di Elden Ring:

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3300x

RAM: 12 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GTX 1060 3GB / AMD RADEON RX 580 4GB

DirectX: 12

Spazio su Disco: 60 GB

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo: Windows 11/10

Processore: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 3600x

RAM: 16 GB

Scheda Video: NVIDIA GTX 1070 8GB / AMD RADEON VEGA 65 8GB

DirectX: 12

Spazio su Disco: 60 GB