Gli eShop di Wii U e 3DS chiuderanno tra un anno

Nintendo ha fatto sapere che tra poco più di un anno non sarà più possibile effettuare acquisti digitali tramite gli eShop di Wii U e 3DS. Nell’annuncio pubblicato sul sito ufficiale leggiamo che gli store virtuali di entrambe le console chiuderanno i battenti nella seconda metà del mese di marzo 2023. Inoltre, a partire dal 29 agosto 2022 non sarà più possibile usare le Nintendo eShop Card per aggiungere fondi a un account nel Nintendo eShop per Wii U o 3DS. Tuttavia, sarà ancora possibile utilizzare i codici download fino alla chiusura definitiva del negozio digitale.

La Grande N ci tiene comunque a precisare che i contenuti già acquistati in precedenza saranno comunque accessibili anche dopo la chiusura degli eShop, pertanto sarà possibile scaricare eventuali giochi e DLC per Wii U e 3DS anche dopo il mese di marzo 2023. I cambiamenti interesseranno solo queste due piattaforme e solo il negozio digitale, non le varie funzionalità online delle console.

