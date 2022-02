Seagate: arrivano gli Hard Disk per PS4 e PS5 griffati Horizon Forbidden West

Seagate ha presentato i nuovi Hard Disk della linea Game Drive con licenza ufficiale per console PS4 e PS5: tra questi anche le versioni griffate Horizon Forbidden West, il nuovo action RPG di Guerrilla Games in uscita sulle piattaforme PlayStation.

Progettate e ottimizzate in modo specifico con il firmware compatibile per entrambe le console Sony, queste unità sono leggere e offrono un’installazione plug-and-play, meno di due minuti per poter entrare subito in azione. Collegate e alimentate tramite USB 3.2 Gen 1 ad alta velocità (USB 3,0), non necessitano di un cavo di alimentazione separato, facilitandone l’uso in ogni situazione.

Ispirata all’open world di Horizon Forbidden West, l’unità disco con licenza ufficiale da collezione mostra all’esterno una grafica che evidenzia la forza e il mistero dell’eroina del gioco, Aloy. Disponibile in capacità da 2 TB e 5 TB, il Game Drive dà ai giocatori la possibilità di memorizzare la propria raccolta di giochi per PS5 e PS4, consentendo anche di giocare ai giochi per PS4 direttamente dall’unità.

Le nuove unità includono una garanzia limitata di due che consente ai giocatori la massima tranquillità. Disponibile dal prossimo trimestre, l’unità Game Drive di Seagate è in vendita ad un prezzo consigliato di € 109,99 (2 TB) e € 164,99 (4 TB), mentre l’unità Game Drive Horizon Forbidden West Limited Edition viene venduta a un prezzo consigliato di € 134,99 (2 TB) e € 204,99 (5 TB).

