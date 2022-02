The Last Oricru: in arrivo una demo per la Steam Next Fest

Fra le centinaia di giochi che presenteranno una loro demo nel corso della Steam Next Fest, figura anche il gioco di ruolo The Last Oricru. Sviluppato dal team ceco GoldKnights e pubblicato da Prime Matter, questo titolo combina atmosfere medievaleggianti e fantascientifiche per creare un’ambientazione decisamente originale. La demo di the Last Oricru, che sarà disponibile da oggi fino al 28 febbraio, includerà le prime due aree di gioco e la funzionalità cooperativa, ma solo localmente; ricordiamo che la versione finale del gioco, in uscita nel corso del 2022, sarà dotata anche del gioco cooperativo online. Infine, questa versione di prova metterà i giocatori di fronte alle prime scelte, fondamentali per gli sviluppi successivi della trama.