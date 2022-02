La nuova Steam Next Fest prenderà il via nella giornata di oggi

Manca poco all’inizio della nuova Steam Next Fest, e quando diciamo “poco” intendiamo davvero poco. Il festival del negozio digitale di Valve che mette a disposizione centinaia di demo gratuite prenderà infatti il via nel corso della giornata di oggi, presumibilmente alle 19:00 come da tradizione. Oltre a decine e decine di versioni di prova dei giochi più disparati, l’evento prevede anche dirette degli sviluppatori e occasioni di entrare direttamente in contatto con questi ultimi per sottoporre loro domande e curiosità sui loro titoli. La Steam Next Fest durerà fino al 28 febbraio.