Cult of the Lamb uscirà anche su console

Annunciato l'estate scorsa solamente per PC, ora Devolver Digital e Massive Monster hanno fatto sapere che Cult of the Lamb sarà disponibile prossimamente anche su console.









Cult of the Lamb mette i giocatori nel ruolo di un agnello posseduto salvato dall’annientamento da parte di un misterioso estraneo. Ora l’agnellino deve però ripagare il proprio debito fondando un culto nel nome dell’entità che lo ha salvato. In questo action con componenti gestionali dovremo quindi avventurarci in terre straniere per fare proseliti ed eliminare gli eretici, mentre avremo modo di far crescere e fiorire una comunità dedita al culto del misterioso estraneo.

Ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, Cult of the Lamb sarà disponibile quest’anno su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch, nonché su PC tramite Steam.