Monark è disponibile su PC e console, ecco il trailer di lancio

Arriva oggi sulle principali console e su PC Monark, il nuovo JRPG edito da NIS America sviluppato da FURYU Corporation, per questo è stato confezionato un apposito trailer di lancio che ne celebra la pubblicazione odierna.









Questa la descrizione del gioco: “Quando una misteriosa Nebbia circonda la Shin Mikado Academy, il mondo cade vittima della follia. Per salvare i tuoi amici, dovrai immergerti nell’Otherworld per sfidare i sette Pactbearers che stanno corrompendo l’Accademia. Sviluppa il tuo Ego e abbraccia il potere della tua follia per guadagnare forza. Ma fai attenzione a non scavare troppo, per non rischiare di perderti.”

Monark è quindi disponibile su PC tramite Steam, oltre che su PS4, PS5 e Nintendo Switch. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione firmata da Gian Filippo Saba.