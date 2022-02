Valve annuncia Aperture Desk Job, un corto interattivo per lo Steam Deck

Avete mai sognato di poter lavorare alle dirette dipendenze di Cave Johnson? Visto l’alto tasso di incidenti probabilmente no, però non dubitiamo che sarete lo stesso interessati ad Aperture Desk Job, un nuovo corto interattivo annunciato da Valve in concomitanza con il lancio dello Steam Deck. Naturalmente, non si tratta di una coincidenza: il titolo in questione è stato progettato appositamente per la console portatile dello studio di Belleuve.









Questo non significa che se non avete in vostro possesso uno Steam Deck, allora Aperture Desk Job vi sarà precluso. Come possiamo leggere sulla sua pagina Steam, l’unico requisito del corto interattivo è l’uso di un controller, data la sua incompatibilità con mouse e tastiera. Una buona notizia, dato che sebbene il suo ruolo principale sia quello di introduzione alla console portatile non dubitiamo che tanti non vorranno perdersi l’occasione di una nuova, per quanto breve, avventura nell’universo di Portal. Aperture Desk Job uscirà il primo marzo e sarà gratuito.