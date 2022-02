WWE 2K22: l'ultimo trailer presenta la Deluxe Edition

In uscita tra pochi giorni, WWE 2K22 ha messo in mostra i contenuti della Deluxe Edition con un nuovo trailer diffuso proprio in queste ore.









Questa versione del videogioco sviluppato da Visual Concepts include:

Pacchetto Undertaker Immortale : tre versioni aggiuntive di The Undertaker, carte EVO La mia FAZIONE per The Undertaker e vantaggi e bonus per La mia FAZIONE;

: tre versioni aggiuntive di The Undertaker, carte EVO La mia FAZIONE per The Undertaker e vantaggi e bonus per La mia FAZIONE; 3 giorni di accesso anticipato;

Season Pass: include tutti e cinque i pacchetti di contenuti aggiuntivi e i pacchetti Mega-potenziamento La mia ASCESA e SuperCharger.

Vi ricordiamo, infine, che WWE 2K22 sarà disponibile dall’11 marzo su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.