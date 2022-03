Valve apre all'Xbox Game Pass su Steam

Mentre Valve è impegnata a lanciare ufficialmente sul mercato il suo Steam Deck, il presidente della compagnia Gabe Newell si è espresso sulla possibilità che l’Xbox Game Pass arrivi sulla principale piattaforma di digital delivery per PC.

Intervenendo sulle colonne di PC Gamer, infatti, il buon Gabe ha prima di tutto ribadito di non essere al momento interessato a lanciare un servizio in abbonamento simile a quello proposto da Microsoft, ma al contempo non si è detto contrario all’arrivo del Game Pass su Steam. Il presidente Valve ha dichiarato che sarebbe contento di lavorare con la Casa di Redmond affinché tale servizio sbarchi su Steam, anche perché ciò farebbe sicuramente felici molti utenti della piattaforma.

D’altronde non sarebbe certamente il primo servizio simile disponibile su Steam: già da diverso tempo, infatti, sullo store digitale è possibile sottoscrivere un abbonamento a EA Play, il servizio “simil Game Pass” di Electronic Arts.

