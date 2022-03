Gran Turismo 7: Valentino Rossi testimonial nel nuovo video

In vista del suo debutto nella GT World Challenge Europe ad aprile, Valentino Rossi ha deciso di allenarsi su Gran Turismo 7, il nuovo videogioco di corse automobilistiche targato Polyphony Digital in uscita su PS4 e PS5 il 4 marzo.









Ecco perché il campione delle corse su due ruote è testimonial del videogioco PlayStation in questo nuovo video pubblicato proprio oggi. “Sono fan di Gran Turismo fin dal primo capitolo,” ha dichiarato Valentino Rossi. “Il livello di simulazione e realismo offerto dalla saga è sempre stato straordinario, ma con Gran Turismo 7 il team di sviluppo è riuscito a compiere un ulteriore step evolutivo. Per questo motivo per me è stato naturale scegliere il nuovo capitolo per studiare tracciati su cui non ho mai corso e affinare le mie capacità di guida. Ringrazio Sony Interactive Entertainment Italia per questa opportunità, e non vedo l’ora di continuare la mia preparazione per essere sempre pronto alle nuove sfide che mi aspettano.”

Valentino Rossi debutterà nella GT World Challenge Europe, gareggiando per la prima volta in assoluto su un’auto da corsa, il prossimo 1° aprile sul circuito di Imola.