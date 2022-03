Logitech G presenta le cuffie ASTRO Gaming A10 Gen 2

Logitech G ha presentato le nuove cuffie ASTRO Gaming A10 Gen 2, create sulla base delle originali cuffie A10. Questo nuovo headset offre un ottimo comfort e qualità audio, insieme a un design versatile e studiato per il giocatore moderno. Costruite per migliorare l’esperienza di gioco, le nuove cuffie sono disponibili da oggi al prezzo di € 59.99.

“Con le nuove cuffie A10 ci siamo concentrati sull’idea di costruire in base alle esigenze e ai desideri dei clienti di nuova generazione, e non solo sul fatto di essere un prodotto di nuova generazione. Abbiamo apportato numerosi miglioramenti alle prestazioni e al set di funzionalità, creando allo stesso tempo un prodotto leggero, comodo e flessibile per le molteplici modalità di gioco disponibili oggi. Sono disponibili in una serie di colorazioni audaci per riflettere la personalità e lo stile individuali e, soprattutto, siamo in grado di farlo in un modo sostenibile per il pianeta e la nostra società,” ha dichiarato Peter Kingsley, CMO di Logitech G.

Le cuffie A10 Gen 2 offrono un audio ad alta fedeltà, accuratamente bilanciato con driver dinamici ASTRO Audio da 32 mm personalizzati per un’esperienza coinvolgente. L’avanzato microfono integrato ad asta può essere alzato per disattivare l’audio per la privacy, e portato verso il basso per comunicazioni cristalline tramite un microfono unidirezionale da 6,0 mm. Le cuffie si adattano a un’ampia gamma di persone, ma sono state progettate e ottimizzate per il comfort delle teste di dimensioni più piccole.

Disponibili in cinque varianti di colore (nero, bianco, menta, grigio e lilla), le cuffie ASTRO Gaming A10 Gen 2 includono anche gli indicatori braille sinistro e destro per chi ha problemi di vista, una fascia ultra resistente per prestazioni affidabili e robuste ed una struttura ergonomica sopra l’orecchio per giocare per tutta la notte senza dolori. Sono inoltre compatibili con le console delle famiglie PlayStation e Xbox.

