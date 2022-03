Thermaltake presenta l'Argent H5 2.4G Wireless RGB 7.1 Gaming Headset

Avete deciso di liberare la vostra postazione dalla tirannia del fili e siete alla ricerca di un paio di cuffie wireless? In tal caso sappiate che Thermaltake ha di recente presentato l’Argent H5 2.4G Wireless RGB 7.1 Gaming Headset, un prodotto che coniuga una linea elegante alle esigenze di chi non vuole perdersi nemmeno il suono di un passo, grazie ai suoi driver Hi-Res da 40mm. La sua funzionalità wireless ha una portata di circa dieci metri, e una durata di 10 ore con l’illuminazione RGB attiva o 19 senza. In caso di bassa carica della batteria, può naturalmente essere adoperato anche via filo, permettendo di scegliere fra connessione con jack da 3.5mm o presa USB.

L’Argent H5 2.4G Wireless RGB 7.1 Gaming Headset sarà disponibile per la vendita in Italia a partire dal primo aprile 2022.