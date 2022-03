Elden Ring: una mod introduce la pausa su PC

Avete voglia di uno snack ma siete nel bel mezzo dell’esplorazione dell’Interregno? Proprio non ce la fate a trattenerla ma quel boss vi sta mazzuolando per bene? Niente paura! Se state giocando a Elden Ring su PC adesso potete scaricare una comoda mod che aggiunge la pausa nel mastodontico action RPG di FromSoftware.

Attenzione, però: la mod va a modificare i file di gioco (naturalmente), pertanto è necessario disabilitare il sistema Easy Anti-Cheat costringendovi a giocare offline. Nessuna funzionalità online mentre si utilizza la mod della pausa. L’autore della modifica fa comunque sapere che in caso ci si dimentichi di disabilitare Easy Anti-Cheat non vi è alcun rischio di ban, questo perché la mod non verrà caricata al lancio del gioco.

